FANTASTICS中島颯太、BE:FIRST・INIメンバーらとの貴重ショットにファン喜び「豪華すぎる」「眼福」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】FANTASTICSの中島颯太が4月7日、自身のInstagramのストーリーズを更新。豪華アーティストとのオフショットを公開し、ファンから喜びの声が上がっている。
【写真】「ユニフォーム姿かっこいい」26歳LDHイケメン＆BE:FIRSTメンバーとの貴重ショット
4月4日、中島は埼玉スタジアム2002で開催された「THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002」に参加。サッカー好きのアーティストが事務所の垣根を越えて集結し、アーティスト選抜として日本代表レジェンズとのドリームマッチを繰り広げた。
今回、中島は「仲間」とコメントを添え、アーティスト選抜として参加したダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのSOTA、RYUHEI、JUNON、6人組ダンス＆ボーカルグループのENJINのTOYとのユニフォーム姿のオフショットを公開した。
さらに、同じく「仲間」と紹介し、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのADAM、グローバルボーイズグループ・INIの高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）と佐野雄大との写真も披露。また「素敵なショットも撮れました」とし、ダンス＆ボーカルグループ・超特急のハル（柏木悠）、日本代表レジェンズとして参加したサッカー元日本代表の柿谷曜一朗とのリラックスした貴重ショットも公開した。
今回の中島の投稿に、SNS上では「ユニフォーム姿かっこいい」「眼福」「素敵な写真がいっぱい」「仲間…！」「ロッカールームみんな一緒だったんだ」「思い出が蘇る」「豪華すぎる」「いつかコラボしてほしいな」とファンの喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】「ユニフォーム姿かっこいい」26歳LDHイケメン＆BE:FIRSTメンバーとの貴重ショット
◆中島颯太、BE:FIRST・INIメンバーとのオフショット披露
4月4日、中島は埼玉スタジアム2002で開催された「THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002」に参加。サッカー好きのアーティストが事務所の垣根を越えて集結し、アーティスト選抜として日本代表レジェンズとのドリームマッチを繰り広げた。
さらに、同じく「仲間」と紹介し、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのADAM、グローバルボーイズグループ・INIの高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）と佐野雄大との写真も披露。また「素敵なショットも撮れました」とし、ダンス＆ボーカルグループ・超特急のハル（柏木悠）、日本代表レジェンズとして参加したサッカー元日本代表の柿谷曜一朗とのリラックスした貴重ショットも公開した。
◆中島颯太の投稿に反響
今回の中島の投稿に、SNS上では「ユニフォーム姿かっこいい」「眼福」「素敵な写真がいっぱい」「仲間…！」「ロッカールームみんな一緒だったんだ」「思い出が蘇る」「豪華すぎる」「いつかコラボしてほしいな」とファンの喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
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