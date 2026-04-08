高度化するサイバー攻撃によるサプライチェーンへの脅威が高まるなか、業界の枠を超えた取り組みがスタートした。アサヒグループジャパン、NTT、トライアルホールディングス、三菱食品が発起人となり、「一般社団法人 流通ISAC」を設立。製造・卸・小売を含む流通業界全体で、サイバーセキュリティにおける「集団防御力」の向上を図る取り組みを開始する。「ISAC（アイザック＝Information Sharing and Analysis Center）」