◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神・才木浩人は「インドア派」を自認する。休日は用事がなければ「もうひたすらゲーム」と大好きな趣味に没頭。2月の沖縄での春季キャンプ中もほとんど外出する機会はなかったが、珍しく外で食事する機会があったそうだ。参加したのが「虎の兵庫県人会」。昨年2月、坂本が音頭を取って沖縄で初開催。今年も同県出身の坂本、佐藤輝が侍ジャパンに合流する前に第2回が