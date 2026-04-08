自転車の二人乗り（いわゆる「ニケツ」）は、青春の象徴かもしれない。映画やマンガでおなじみの光景で、フォークデュオ「ゆず」の名曲『夏色』の一節を思い浮かべる世代もいるだろう。風を切って走る、あの感覚。記憶の中ではいつまでもきらめいている──。そんな経験がある人も少なくないはずだ。ただし、それはあくまで“記憶の中の話”である。現実は厳しい。今年4月から、16歳以上による自転車の二人乗りは「青切符」の対象