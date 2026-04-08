◇NBAブルズ−ウィザーズ（2026年4月7日キャピタル・ワン・アリーナ）NBAブルズは7日（日本時間8日）に敵地でウィザーズと対戦。河村勇輝（24）は黒のセットアップジャージ姿で会場入りした。ブルズの公式インスタグラムでは「ワシントンでのゲーム」と会場入りの様子を投稿した。河村は黒のセットアップジャージ姿で通過して会場入りした。公式Xでは会場外でファン対応する姿も公開された。ネットでは「GOユウキ！