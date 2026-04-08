テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が8日までに自身のインスタグラムを更新。“美しすぎる気象予報士”とのディナー2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ほかのんとご飯」と題して投稿。「アベプラがつないでくれた様々な縁に感謝」とABEMA番組で共演していた気象予報士でタレントの穂川果音とのディナー2ショットなどを公開した。コメント欄には穂川も登場。「私も仲良くしてくれて嬉しい〜ありがと〜」と言