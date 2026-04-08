今日8日の朝は、昨日7日の朝よりも気温が下がっており、西日本や東日本も厚手の上着が必要なほど冷えている所がほとんどです。日中は全国的に晴れて、この時期らしい陽気となるでしょう。朝のうちは全国的に空気ヒンヤリ今日8日(水)の朝は、全国的に昨日7日の朝よりも気温が下がっています。今日午前6時の気温は、特に関東から九州で昨日の同時刻より大幅に低く、東京都心で7.7℃、大阪で7.8℃、福岡で7.1℃など、広く10℃を下回り