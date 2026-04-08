今日8日の朝は、昨日7日の朝よりも気温が下がっており、西日本や東日本も厚手の上着が必要なほど冷えている所がほとんどです。日中は全国的に晴れて、この時期らしい陽気となるでしょう。

朝のうちは全国的に空気ヒンヤリ

今日8日(水)の朝は、全国的に昨日7日の朝よりも気温が下がっています。

今日午前6時の気温は、特に関東から九州で昨日の同時刻より大幅に低く、東京都心で7.7℃、大阪で7.8℃、福岡で7.1℃など、広く10℃を下回りました。通勤の時間帯も空気はヒンヤリで、裏地付きのトレンチコートなど、厚手の上着が活躍するでしょう。

日差したっぷり 風も収まる

移動性の高気圧に覆われて、日中は全国的に晴れる見込みです。

関東以西は、風が比較的穏やかで、過ごしやすいでしょう。北陸や東北、北海道は、午前中は沿岸を中心に風が強めに吹く所がありますが、午後には収まってきそうです。

最高気温は、沖縄は25℃前後、九州から関東は18℃前後、北陸と東北は13℃から15℃くらい、北海道も広く10℃を超えて、平年並みかやや高い所が多いでしょう。日差しが暖かく感じられそうです。夜も、強い冷え込みはなく、朝と比べて気温が高めの所が多いでしょう。