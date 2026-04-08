今月からはじまるこの連載では、みなさんの上達を妨げている「レッスン用語の誤解」を取り上げ、科学的分析と検証に基づいた正解を解説していきます。 用語1：インパクトはアドレスの再現 アドレスはインパクトの形とは違います。ですから、ボールを打つ瞬間に、アドレスの形に戻ろうとする必要はありません。好きな形でインパクトしてください。 「インパクトはアドレスの再現」という教え方を聞くと思い