4月6日～4月8日 公開 中村碧十さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを4月6日から4月8日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には中村碧十さんが登場。また岸みゆさんの「ヤングチャンピオンNo.7」アザーカット、鈴白想空さんの「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカットも掲載されている。 【メンズマンデー】