【「モーレツ！浦安鉄筋家族」1巻】 4月8日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「モーレツ！浦安鉄筋家族」の1巻を4月8日に発売する。価格は594円。 本作は浜岡賢次氏が手掛けるギャグマンガ「浦安鉄筋家族」の最新第5シリーズ。主人公の小鉄とその友人たちが大暴れするという内容で、新キャラクターも登場する。 また単行本