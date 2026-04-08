「モーレツ！浦安鉄筋家族」1巻が本日発売！ ギャグマンガの金字塔最新シリーズが開幕単行本には描き下ろしのオマケページも
【「モーレツ！浦安鉄筋家族」1巻】 4月8日 発売 価格：594円
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『浦安鉄筋家族』最新第５シリーズが始まるちょ――!!
(C)浜岡賢次（秋田書店）2026
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秋田書店は、マンガ「モーレツ！浦安鉄筋家族」の1巻を4月8日に発売する。価格は594円。
本作は浜岡賢次氏が手掛けるギャグマンガ「浦安鉄筋家族」の最新第5シリーズ。主人公の小鉄とその友人たちが大暴れするという内容で、新キャラクターも登場する。
また単行本には、描き下ろしのオマケページも収録されている。
【「モーレツ！浦安鉄筋家族」1巻あらすじ】
【🎉書影公開✨】- 「浦安鉄筋家族」公式 (@gagunko) March 16, 2026
4月8日(水)発売、「浦安鉄筋家族」シリーズ、第5シリーズ目！「モーレツ！浦安鉄筋家族」1巻の書影を公開🎊
作中に出てきたセリフや癖になる擬音がカバーの表にも裏にも満載！
描き下ろしオマケページも多数収録です！ぜひ手にとってください👀#浦安鉄筋家族 pic.twitter.com/Q0cSIODuWs
『浦安鉄筋家族』最新第５シリーズが始まるちょ――!!
みんなお馴染みの、あのキャラクターから新キャラクターまで浦安で小鉄を中心に大暴れ!!
笑いも涙も可愛いもカッコイイも全部詰まった、ギャグ漫画の金字塔ここにあり!!
(C)浜岡賢次（秋田書店）2026