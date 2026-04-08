【「モーレツ！浦安鉄筋家族」1巻】 4月8日 発売 価格：594円

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秋田書店は、マンガ「モーレツ！浦安鉄筋家族」の1巻を4月8日に発売する。価格は594円。

本作は浜岡賢次氏が手掛けるギャグマンガ「浦安鉄筋家族」の最新第5シリーズ。主人公の小鉄とその友人たちが大暴れするという内容で、新キャラクターも登場する。

また単行本には、描き下ろしのオマケページも収録されている。

【「モーレツ！浦安鉄筋家族」1巻あらすじ】

『浦安鉄筋家族』最新第５シリーズが始まるちょ――!!

みんなお馴染みの、あのキャラクターから新キャラクターまで浦安で小鉄を中心に大暴れ!!

笑いも涙も可愛いもカッコイイも全部詰まった、ギャグ漫画の金字塔ここにあり!!

(C)浜岡賢次（秋田書店）2026

