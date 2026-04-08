新日本プロレスのエル・デスペラードがジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（５月１４日、後楽園ホールで開幕）へ秘める思いを明かした。互いにリスペクトを公言する?デスマッチのカリスマ?葛西純（５１）の初参戦など、今大会は多様な話題を振りまいている。終生のライバル・高橋ヒロムが退団して初めて迎えるＢＯＳＪへ向け、デスペラードの胸中は――。Ｂブロックから２０２４年大会以来２年