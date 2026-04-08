3年前、メインのスマートフォンを「Xperia 5 IV」に買い替えました。3年使ったスマートフォンのバッテリーの状態は、はたしてどうでしょうか。一般的には2～3年でバッテリー消費が早くなるというのが共通認識かと思います。 2022年に発表されたXperia 5 IVですが、ソニー公式Webサイトを見ると「3年後も劣化しにくい」とうたわれています。筆者は2023年の2月に購入し、実際に3年使い