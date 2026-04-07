【モデルプレス＝2026/04/07】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃7が4月7日に放送された。Hiori Tsuhako（津波古妃織）が辞退することが明らかとなり、候補者に別れを伝える様子に反響が寄せられている。【写真】HYBEオーディション候補者が涙◆「ワースカ」アメリカ審査へ突入＃7では、アメリカ・ロサンゼ