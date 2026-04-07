HYBEオーディション最終審査前に辞退者発生…仲間と涙の別れに「悲しすぎる」「ライバルだけど絆を感じた」の声【WORLD SCOUT】
【モデルプレス＝2026/04/07】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃7が4月7日に放送された。Hiori Tsuhako（津波古妃織）が辞退することが明らかとなり、候補者に別れを伝える様子に反響が寄せられている。
【写真】HYBEオーディション候補者が涙
＃7では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
今回のレッスンでは、候補者4人が講師に厳しい指導を受け、奮闘する姿が映された。しかし、合宿初日から体調不良となったHioriは、他の候補生より遅れをとっていた。そして後日、3人が強い想いで自主練に励む中、HioriはアメリカのHYBE Americaオフィスにいた。
Hioriは、本プロジェクト全体を統括するHYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン（Jay Ihn）に「辞退させていただきたいです」と宣言。理由については、実力不足だと感じたこと、自身の目指すアイドル像と結成グループのすれ違いが起きていたことだと明かした。
そして、Hioriは日本に帰国することに。荷物をまとめ、神妙な面持ちでAyana、Aoi、Sakuraを前にし「『WORLD SCOUT』を辞退することにしました」と自らの口で説明した。
3人は突然の報告に戸惑う様子を見せ、Hioriが体調不良の際もおかゆを作るなど、支えてきたルームメイトのAoiは「一次審査からずっと一緒だったから、ちょっとキモいこと言うけど運命だと思ってた。今回もこうやって一緒にLA来れたし、会えてすごく良かった」と涙。続けて、Sakuraも涙ながらに「この後も自分の夢に向かって頑張ってほしいし、今回起きたこととか、今やっている行動を全部未来に引きずらないで欲しい。新しいスタートを切って、良い未来が待ってて欲しい」とHioriの幸せを願った。
共に、経験者チームとしてレッスンに取り組んでいたAyanaは「本当に頑張る子なのはわかってる」「夢をあきらめないで、自信をなくさないで本当に。自信なさすぎ！自信持ってねそれだけの価値があるから」とエールを送っていた。
これまで、ライバルとして“たった1人”のデビュー枠を勝ち取るべく切磋琢磨してきた4人。しかしながら、候補者同士での仲睦まじい様子や、絆が垣間見える場面も印象的だった。Hioriとの別れのシーンを受け、視聴者からは「涙が止まらない」「悲しすぎる別れ」「ライバルだけど絆を感じた瞬間だった」「4人のこれからを応援します」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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◆「ワースカ」アメリカ審査へ突入
＃7では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
◆Hiori（津波古妃織）最終審査前に辞退
今回のレッスンでは、候補者4人が講師に厳しい指導を受け、奮闘する姿が映された。しかし、合宿初日から体調不良となったHioriは、他の候補生より遅れをとっていた。そして後日、3人が強い想いで自主練に励む中、HioriはアメリカのHYBE Americaオフィスにいた。
Hioriは、本プロジェクト全体を統括するHYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン（Jay Ihn）に「辞退させていただきたいです」と宣言。理由については、実力不足だと感じたこと、自身の目指すアイドル像と結成グループのすれ違いが起きていたことだと明かした。
◆Hiori（津波古妃織）仲間と別れ
そして、Hioriは日本に帰国することに。荷物をまとめ、神妙な面持ちでAyana、Aoi、Sakuraを前にし「『WORLD SCOUT』を辞退することにしました」と自らの口で説明した。
3人は突然の報告に戸惑う様子を見せ、Hioriが体調不良の際もおかゆを作るなど、支えてきたルームメイトのAoiは「一次審査からずっと一緒だったから、ちょっとキモいこと言うけど運命だと思ってた。今回もこうやって一緒にLA来れたし、会えてすごく良かった」と涙。続けて、Sakuraも涙ながらに「この後も自分の夢に向かって頑張ってほしいし、今回起きたこととか、今やっている行動を全部未来に引きずらないで欲しい。新しいスタートを切って、良い未来が待ってて欲しい」とHioriの幸せを願った。
共に、経験者チームとしてレッスンに取り組んでいたAyanaは「本当に頑張る子なのはわかってる」「夢をあきらめないで、自信をなくさないで本当に。自信なさすぎ！自信持ってねそれだけの価値があるから」とエールを送っていた。
これまで、ライバルとして“たった1人”のデビュー枠を勝ち取るべく切磋琢磨してきた4人。しかしながら、候補者同士での仲睦まじい様子や、絆が垣間見える場面も印象的だった。Hioriとの別れのシーンを受け、視聴者からは「涙が止まらない」「悲しすぎる別れ」「ライバルだけど絆を感じた瞬間だった」「4人のこれからを応援します」と反響が寄せられている。
津波古妃織、候補者と涙の別れ— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) April 6, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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