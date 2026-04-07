大和ハウスプレミストドームを運営する札幌ドームの社長が、２０２５年度の純利益は１億円を見込んでいると発表しました。２期連続となる黒字化を達成する見込みのようです。（ファン）「嵐、ありがとう！」３月、人気アイドルグループ「嵐」のラストコンサートで全国からおよそ１５万人のファンが集結。１月には４日間にわたってｅスポーツの世界大会が開催されるなど、注目度の高い大型イベントが