元フジテレビアナウンサーでフリーの永島優美（34）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、父でサッカー元日本代表の永島昭浩氏（61）の不審行動？を明かした。「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。恋愛にまつわるトークに花が咲いた。永島は中学時代に初めてできた恋人とデートしたエピソードを披露。「中学生なので、ランチに行って、カフェでお茶して帰るみたいな