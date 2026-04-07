元フジテレビアナウンサーでフリーの永島優美（34）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、父でサッカー元日本代表の永島昭浩氏（61）の不審行動？を明かした。

「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。恋愛にまつわるトークに花が咲いた。

永島は中学時代に初めてできた恋人とデートしたエピソードを披露。「中学生なので、ランチに行って、カフェでお茶して帰るみたいな。お茶を楽しんで、帰ろうと思って、そのお店を出たら、外に父が立ってて…」。スタジオにはどよめきが起こった。

鉢合わせしてしまった2人。父は驚きのリアクションを見せたという。「“おう！奇遇だねえ！ロイヤルミルクティー！”って言ってきて。私、ロイヤルミルクティーを飲んでたんですよ。飲んでたものも全部見ていて…めちゃくちゃ怖かった」。どよめきは悲鳴に変わった。MC明石家さんまも「永島（昭浩氏）もアホやなあ」とツッコミを入れつつ、「気持ちは分からんではないけどな」とも話した。

ここまでなら、愛娘を心配するパパの笑えるエピソードだが、話には続きがあった。「最近も実はあって…」。永島は最近、フルーツのブランドを立ち上げ、ポップアップストアを開いたという。「そこに知らないうちに偵察に来ていて。記録用の写真を撮っていたら、その写真に写り込んでいたんです」。スタジオでは、その決定的ショットが公開された。笑顔の永島の後方で、黒いキャップに黒いシャツ、さらにサングラス姿の男性の姿が。永島は「完全に不審者…」とつぶやき、一同は爆笑していた。