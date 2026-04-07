【漫画】本編を読む※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。『性被害のせいで、息子が不登校になりました』（あらいぴろよ：著、斉藤章佳：監修、飛田桂：取材協力/KADOKAWA）は、性被害と親の思い込みによって平穏な日常を奪われた家族の苦闘を描いたセミフィクションだ。元気で活発だった小学3年生の息子・勇が、ある日突然学校に行かなくなった。母の英子は理由がさっぱり分からず、学校や周