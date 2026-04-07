イギリスのタイムズは6日、情報機関の分析として、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師がアメリカとイスラエルの空爆で負傷し、意識不明の状態だと伝えました。モジタバ師は聖地コムで治療を受けていて政権の意思決定には関与できていないとされています。また、3月、最高指導者に選ばれて以降、公の場に姿を見せておらず、肉声も伝えられていないということです。こうした中、イスラム革命防衛隊が、実質的に国家運営を主導し