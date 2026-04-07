老朽化と強風によって大分市で街灯が倒れた問題を受けて、県は7日から緊急点検に乗り出しました。 【写真を見る】国道の街路灯突如倒壊…大分県が2800基緊急点検 （伊勢崇志記者）「先日の照明灯の倒壊を受け、きょう県の職員が緊急で点検をしています」 今月4日、大分市の国道197号沿いの街灯が突然倒壊。車に危うくぶつかりかける事態になりました。 これを受けて大分県は6日、街灯の緊急点検を指示。その対象は県内で2800