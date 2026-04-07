任期満了に伴う佐賀県有田町の町長選挙が4月7日、告示されました。自身のセクハラ問題が発覚し、一時は辞意を表明していた現職と3人の新人が立候補しました。有田町長選挙には、画面左から届け出順にご覧の4人が立候補しています。3期目を目指す現職の松尾さんに、いずれも新人で町の元財政課長の鷲尾さん、学習塾を経営する本土さん、理容室を営む栗原さんが挑む構図となりました。■現職・松尾佳昭候補（52）「今回、本当に多く