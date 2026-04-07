任期満了に伴う佐賀県有田町の町長選挙が4月7日、告示されました。自身のセクハラ問題が発覚し、一時は辞意を表明していた現職と3人の新人が立候補しました。



有田町長選挙には、画面左から届け出順にご覧の4人が立候補しています。



3期目を目指す現職の松尾さんに、いずれも新人で町の元財政課長の鷲尾さん、学習塾を経営する本土さん、理容室を営む栗原さんが挑む構図となりました。





■現職・松尾佳昭候補（52）「今回、本当に多くの叱咤（しった）を受けました。この叱咤（しった）をバネに、失敗をバネに、次の笑顔あふれる有田の未来のために尽くしていく。これが私の使命だと思っています。」■新人・鷲尾佳英候補（60）「世代を超えて未来に誇れる町へ。これまでの行政の中で培ってきた経験と知識を、この有田町が厳しい中、なんとか私の力で発展をさせていきたい。」■新人・本土源太郎候補（51）「いろんなイベント、いろんなことをやるけど、全部打ち上げてしまって、何も残っていない。未来につながる投資をしていないんです。町民を見て政治をしていないんです。なので、変えていきましょう。 必ず新しい風が吹きます。」■新人・栗原繁候補（74）「有田町役場の人件費を総額2割カット、天下りを禁止する。各区に担当者を配置して、町民の声を直接聞こう。」現職の松尾さんをめぐっては、去年9月に名古屋に出張した際、宴席で酒に酔い、接客していた女性にセクハラ行為をしたとして、町議会で問責決議案が可決されました。一時は辞職の意向を示しましたが、その後、撤回していました。今回の町長選では、この問題に対して有権者がどのような判断を下すのかが注目されます。また、人口減少や高齢化が進む中で、子育て環境の充実や産業の振興などを争点に論戦が繰り広げられる見通しです。■有権者「セクハラとか、そういうのはやめてほしい。福祉とかに力を入れている人がいいかなと思います。」「皆さん、言っている内容が同じ。本当に、あの通りになるのかなと思いますよね。黙っていてもコツコツやる人を見たいですね。」有田町長選は、4月12日に投開票が行われます。