大阪などで利用されている自転車の傘スタンドについて、大阪府警が利用者を次々に呼び止める映像がテレビニュースで流れ、驚きの声が上がっている。2026年4月から青切符制度が始まり、反則金も取られるのではないかと声も漏れている。あるメーカーは、「販売や使用に違法性はない」との見解を示しているが、今後の対応について、府警に取材した。傘スタンドの使用は、3つの違反可能性がある傘スタンドとは、ハンドルに着けたアーム