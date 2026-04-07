全長は77mアメリカの航空機メーカー、ボーイングは、現在同社が開発を進めている新型旅客機「777-9」が最大ブレーキエネルギー試験を実施したと発表しました。同社によるとこのときのブレーキ温度は摂氏1371度に達したとのことで、公開された試験動画には多くの反響が寄せられています。【動画】えっ…これが「世界最長の巨人機」衝撃のテストの様子です777-9は、既存の「ボーイング777」をベースに機体サイズの拡大を図りつつ