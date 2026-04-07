筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第40回は「実家の愛犬」☆田上奏太投手＝フレンチブルドッグのココ、ラム、ふく3匹ともソフトバンク入団後に飼い始めて半年に1度しか会えないが、みんな懐いている。中でも「アスリートみたいに筋肉質。あいつの方が足は速いかもしれん」というラムは、体格の良さを生かしていつも田上の隣を陣取っている。2年前に成人では100万人に1人ともいわ