4月3日に開催された『向井地美音卒業コンサート 〜私の夢は、AKB48〜』。13年にわたりグループを支え続けてきた“エース”の集大成とあって、会場は涙と歓声につつまれた。しかし、その余韻を一瞬でかき消す衝撃写真が、終演後に投下された──。投稿したのは、同じくAKB48を長年けん引してきた“レジェンド”の柏木由紀。自身のXで《お待たせしました!!!みーおんの許可取れました》と公開したのは、主役である向井地の、まさ