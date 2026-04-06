元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が5日配信のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。自身の子育て事情を語った。紺野はプロ野球選手の夫・杉浦稔大との間に4人の子を授かった4児の母。食事の際に子供にジュースを飲ませるかという話題になると、紺野は「うちも、外食の時の楽しみ的なのにしてます。食事の時はお茶か水」と家庭でのルールを明かした。続けて「コップ洗うのも面倒なの