【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月3日から5日にかけて、横浜で開催された都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下『CENTRAL 2026』）の模様が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にてアーカイブ配信されることが決定した。 ■4月17日、18日、19日の20時より、各ステージのパフォーマンスが順次公開 開催期間中は『THE FIRST TAKE』から世界同時独占生配信が