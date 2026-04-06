都市型音楽フェス『CENTRAL 2026』YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて期間限定アーカイブ配信決定

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4月3日から5日にかけて、横浜で開催された都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下『CENTRAL 2026』）の模様が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にてアーカイブ配信されることが決定した。

■4月17日、18日、19日の20時より、各ステージのパフォーマンスが順次公開

開催期間中は『THE FIRST TAKE』から世界同時独占生配信が行われ、多種多様な豪華アーティストのパフォーマンスに、各地から多くのリアクションとコメントが寄せられた『CENTRAL 2026』。

最終日となった4月5日の、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohamaの3会場の生配信終了後に『THE FIRST TAKE』にて、4月17日から期間限定のアーカイブ配信が行われることが発表された。

アーカイブ配信は、4月3日～5日にKアリーナ横浜で行われた「CENTRAL STAGE」、4月4日と5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で行われた「Echoes Baa 2026」と、KT Zepp Yokohamaで行われた 「CENTRAL LAB.」の3会場から『THE FIRST TAKE』で生配信されたアーティストのパフォーマンスが公開。

4月17日、18日、19日の20時より、各ステージのパフォーマンスが順次公開され、それぞれ配信から一週間限定で公開される。

現地で参加した人はもちろん、生配信をリアルタイムで視聴した人も、見逃した人も楽しめる内容となっているので要チェックだ。

■『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』アーカイブ配信 概要

■配信スケジュール

◇配信期間：4/17（金） 20:00～4/24（金）23:59

【CENTRAL 2026】 4/3（FRI）-CENTRAL STAGE ARCHIVE / THE FIRST TAKE

出演：＝LOVE / 乃木坂46 / FRUITS ZIPPER / モーニング娘。’26

Opening Act: 乃木坂46 6 期生

◇配信期間：4/18（土） 20:00～4/25（土）23:59

【CENTRAL 2026】 4/4（SAT）-CENTRAL STAGE ARCHIVE / THE FIRST TAKE

出演：amazarashi / ORANGE RANGE / 結束バンド /

Opening Act: 汐れいら

【CENTRAL 2026】 4/4（SAT）-Echoes Baa 2026 ARCHIVE / THE FIRST TAKE

出演：新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ / CHiCO with HoneyWorks /

NOMELON NOLEMON / Balming Tiger / YOASOBI

Echoes Baa Selected Artist: jo0ji

【CENTRAL 2026】 4/4（SAT）-CENTRAL LAB. ARCHIVE / THE FIRST TAKE

出演：Ave Mujica / BAND-MAID / ReoNa

◇配信期間：4/19（日） 20:00～4/26（日）23:59

【CENTRAL 2026】 4/5（SUN）-CENTRAL STAGE ARCHIVE / THE FIRST TAKE

出演：ちゃんみな / HANA / 優里

Opening Act: 紫 今

【CENTRAL 2026】 4/5（SUN）-Echoes Baa 2026 ARCHIVE / THE FIRST TAKE

出演：Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / 星街すいせい / MAISONdes

Echoes Baa Opening Act: 華乃

【CENTRAL 2026】 4/5（SUN）-CENTRAL LAB. ARCHIVE / THE FIRST TAKE

出演：戸松遥 / 花澤香菜

※アーティストによっては、生配信とは異なる内容での配信となる場合あり。

配信チャンネル：YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

【CENTRAL STAGE】

会場：Kアリーナ横浜

4/3（金）開場16:30 / 開演18:00

4/4（土）開場15:00 / 開演16:30

4/5（日）開場15:00 / 開演16:30

【Echoes Baa 2026】

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

4/4（土）開場11:00 / 開演12:30

4/5（日）開場11:00 / 開演12:30

【CENTRAL LAB.】

会場：KT Zepp Yokohama

4/4（土）開場15:00 / 開演16:00

4/5（日）開場15:00 / 開演16:00

【CENTRAL FIELD】

会場：臨港パーク ※無料エリア

4/3（金）開園12:00

4/4（土）開園11:00

4/5（日）開園11:00

※3日間とも19:30閉園。

主催：CENTRAL 実行委員会

制作：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

特別協賛：サントリーグループ

協賛：ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社、三菱商事都市開発株式会社、東急株式会社

協力：イープラス

技術協力：ソニー株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

※NUROは「CENTRAL」の通信環境をサポートしています。

■関連リンク

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

OFFICIAL SITE

https://central-fest.com/

OFFICIAL SNS

X @CENTRAL___ofc

Instagram @central___ofc

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q