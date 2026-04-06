元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が5日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ!」に出演。2007年の大阪府知事選に「2万パーセント出ない」と言いながら、一転して出馬した際の裏話を明かした。 橋下氏は知事選出馬の際の騒動を振り返り、まず「2万パーセント」発言について説明した。 「知事に立候補するときに、それまで大阪市長選挙があって、そのあたりからいろいろうわさされてたんですけれども、い