歌手でタレントの中川翔子（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。「腕がちぎりぱん」な息子のショットを公開した。【写真】中川翔子「ちぎりぱん」キュートな息子の腕…比較ショット双子の息子について「保育園慣らし保育がはじまり、、離乳食二回食になりはじめた6か月ふたご！ハーフバースデーのとき簡単なおめでとうプレートにしてみました」と、プレートのショットを公開。「おかゆとトマト、小松菜、きゅうりでねこと