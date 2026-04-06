中川翔子、生後6ヶ月息子の腕が“ちぎりぱん” 比較ショット公開に「可愛すぎるーっ」
歌手でタレントの中川翔子（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。「腕がちぎりぱん」な息子のショットを公開した。
【写真】中川翔子「ちぎりぱん」キュートな息子の腕…比較ショット
双子の息子について「保育園慣らし保育がはじまり、、離乳食二回食になりはじめた6か月ふたご！ハーフバースデーのとき簡単なおめでとうプレートにしてみました」と、プレートのショットを公開。「おかゆとトマト、小松菜、きゅうりでねことお花」「完食してくれるの嬉しいな！」などとつづった。
また、さまざまな食材の離乳食を作っていることを説明し、「つくるの大変だけどすりつぶしたりできるのも今だけと思うと かわいい！ね」としみじみ。「腕がちぎりぱん なのも今だけ！かわいいなあ」と、ちぎりぱんと息子の腕を比べるショットも公開した。
この投稿に「ちぎりパンの見比べで吹いたww 並べないで」「めちゃくちゃ可愛い」「可愛すぎるーっ」などのコメントが寄せられた。
なお中川は5月1日、不妊治療から妊娠、出産、双子育児などをつづったコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）を発売する。
【写真】中川翔子「ちぎりぱん」キュートな息子の腕…比較ショット
双子の息子について「保育園慣らし保育がはじまり、、離乳食二回食になりはじめた6か月ふたご！ハーフバースデーのとき簡単なおめでとうプレートにしてみました」と、プレートのショットを公開。「おかゆとトマト、小松菜、きゅうりでねことお花」「完食してくれるの嬉しいな！」などとつづった。
この投稿に「ちぎりパンの見比べで吹いたww 並べないで」「めちゃくちゃ可愛い」「可愛すぎるーっ」などのコメントが寄せられた。
なお中川は5月1日、不妊治療から妊娠、出産、双子育児などをつづったコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）を発売する。