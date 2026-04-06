ローソンのUchi Cafe’から、4月7日より順次カスタードの新作スイーツを発売する。○4/7(火)発売ローソン「カスタードパイシュー」「カスタードパイシュー」は、サクッとしたパイの食感、2種のカスタードの味わいが楽しめるパイシュー。価格は265円。※沖縄地域では販売されない。ローソン「カスタードモンブラン」カスタードとふわふわのホイップを重ねたドーム状のモンブラン「カスタードモンブラン」。価格は322円。ローソン「