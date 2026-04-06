ローソンのUchi Cafe’から、4月7日より順次カスタードの新作スイーツを発売する。

○4/7(火)発売

ローソン「カスタードパイシュー」

「カスタードパイシュー」は、サクッとしたパイの食感、2種のカスタードの味わいが楽しめるパイシュー。価格は265円。※沖縄地域では販売されない。

ローソン「カスタードモンブラン」

カスタードとふわふわのホイップを重ねたドーム状のモンブラン「カスタードモンブラン」。価格は322円。

ローソン「たまごのふわほわロールケーキ」

たまごと蜂蜜の風味が楽しめるカステラ風生地と、2種類のクリーム(北海道産生クリーム入りクリーム・カスタード)が楽しめる「たまごのふわほわロールケーキ」。価格は227円。

ローソン「たまごのとろける生プリン」

卵、砂糖、牛乳、生クリームのみで作られた「たまごのとろける生プリン」は、クリームとカスタードプリンの相性が抜群。価格は246円。※沖縄は257円。

○4/14(火)発売

ローソン「カスタードプリンケーキ」

ダマンド生地の上にカスタードホイップを絞り、カスタードムースを乗せた「カスタードプリンケーキ」は、カスタードムースの中にカスタードソースを注入したカスタードづくしの一品。価格は300円。※青森・秋田地域は夕方ごろ発売。沖縄地域では販売されない。

ローソン「ご褒美スティックケーキ　ふわとろカスタード」

「ご褒美スティックケーキ　ふわとろカスタード」はチョコレートのパリッとした食感と、ふわふわのカスタードムースの食感が楽しめる。価格は362円。

ローソン「もち食感ロール（カスタードプリン）」

優しい甘さのプリン風味クリームとカスタードプリンフィリングを巻いた「もち食感ロール(カスタードプリン)」。カラメルソースのほろ苦さがアクセントに。価格は408円。※沖縄地域では販売されない。