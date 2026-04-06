【ローソン】サクサクふわふわのカスタードスイーツ「パイシュー」と「モンブラン」の7品を新発売
ローソンのUchi Cafe’から、4月7日より順次カスタードの新作スイーツを発売する。
○4/7(火)発売
ローソン「カスタードパイシュー」
「カスタードパイシュー」は、サクッとしたパイの食感、2種のカスタードの味わいが楽しめるパイシュー。価格は265円。※沖縄地域では販売されない。
ローソン「カスタードモンブラン」
カスタードとふわふわのホイップを重ねたドーム状のモンブラン「カスタードモンブラン」。価格は322円。
ローソン「たまごのふわほわロールケーキ」
たまごと蜂蜜の風味が楽しめるカステラ風生地と、2種類のクリーム(北海道産生クリーム入りクリーム・カスタード)が楽しめる「たまごのふわほわロールケーキ」。価格は227円。
ローソン「たまごのとろける生プリン」
卵、砂糖、牛乳、生クリームのみで作られた「たまごのとろける生プリン」は、クリームとカスタードプリンの相性が抜群。価格は246円。※沖縄は257円。
○4/14(火)発売
ローソン「カスタードプリンケーキ」
ダマンド生地の上にカスタードホイップを絞り、カスタードムースを乗せた「カスタードプリンケーキ」は、カスタードムースの中にカスタードソースを注入したカスタードづくしの一品。価格は300円。※青森・秋田地域は夕方ごろ発売。沖縄地域では販売されない。
ローソン「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」
「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」はチョコレートのパリッとした食感と、ふわふわのカスタードムースの食感が楽しめる。価格は362円。
ローソン「もち食感ロール（カスタードプリン）」
優しい甘さのプリン風味クリームとカスタードプリンフィリングを巻いた「もち食感ロール(カスタードプリン)」。カラメルソースのほろ苦さがアクセントに。価格は408円。※沖縄地域では販売されない。
○4/7(火)発売
ローソン「カスタードパイシュー」
「カスタードパイシュー」は、サクッとしたパイの食感、2種のカスタードの味わいが楽しめるパイシュー。価格は265円。※沖縄地域では販売されない。
ローソン「カスタードモンブラン」
カスタードとふわふわのホイップを重ねたドーム状のモンブラン「カスタードモンブラン」。価格は322円。
たまごと蜂蜜の風味が楽しめるカステラ風生地と、2種類のクリーム(北海道産生クリーム入りクリーム・カスタード)が楽しめる「たまごのふわほわロールケーキ」。価格は227円。
ローソン「たまごのとろける生プリン」
卵、砂糖、牛乳、生クリームのみで作られた「たまごのとろける生プリン」は、クリームとカスタードプリンの相性が抜群。価格は246円。※沖縄は257円。
○4/14(火)発売
ローソン「カスタードプリンケーキ」
ダマンド生地の上にカスタードホイップを絞り、カスタードムースを乗せた「カスタードプリンケーキ」は、カスタードムースの中にカスタードソースを注入したカスタードづくしの一品。価格は300円。※青森・秋田地域は夕方ごろ発売。沖縄地域では販売されない。
ローソン「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」
「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」はチョコレートのパリッとした食感と、ふわふわのカスタードムースの食感が楽しめる。価格は362円。
ローソン「もち食感ロール（カスタードプリン）」
優しい甘さのプリン風味クリームとカスタードプリンフィリングを巻いた「もち食感ロール(カスタードプリン)」。カラメルソースのほろ苦さがアクセントに。価格は408円。※沖縄地域では販売されない。