5日のDeNA戦。相手先発の石田裕太郎に六回まで3安打無得点に抑えられていた巨人ベンチが一気に沸いた。七回2死一、三塁の好機で代打で登場した大城卓三が右翼へ逆転3ラン。今季3打席目、出場試合が限られる前選手会長の意地の一発にナインは蜂の巣をつついたような騒ぎとなったが、試合中のベンチにはショッキングなニュースが届けられていた。【もっと読む】巨人・坂本勇人が引退回避するための道「三軍戦に出場した吉川尚輝（3