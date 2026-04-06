今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『3Dプリンターでお掃除ロボット作ってみた』というシリカゲルさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）3Dプリンターでお掃除ロボット作ってみた﻿3Dプリンターでお掃除ロボット作ってみたお掃除ロボットの自作にチャレンジした動画が公開されています。電子工作はほぼ素人と語る投稿者ですが、段階的に機能を積み上げながら着実に開発を進めていきます。ネコと