滋賀県警の一日高速隊長に就任したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕さん（左）ときむらバンドさん＝6日午前、滋賀県栗東市春の全国交通安全運動と高速道路の事故防止を呼びかけるため、漫才コンクール「M―1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕さん（34）ときむらバンドさん（36）が6日、滋賀県警の一日高速隊長に就任した。2人は同県栗東市で開かれた出動式で、指揮棒を手に高速隊にパトロールを指