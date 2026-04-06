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ニューオーリンズ・ペリカンズ vs オーランド・マジック日付：2026年4月6日（月）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 108 - 112 オーランド・マジック NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対オーランド・マジックがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われ