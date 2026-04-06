楽天は6日、4月12日のオリックス戦で開催される「楽天カード 進撃の巨人デザインデー」で、リヴァイ役の声優・神谷浩史さんが始球式を行うことになったと発表した。当日は始球式のほか、試合前のイベントにも出演予定。▼ 神谷 浩史さんコメント「プロ野球を生で拝見するのは子供の頃に父親に連れて行ってもらった後楽園球場以来かもしれません。そんな僕に始球式のお声がかかるとは！ありがとう「進撃の巨人」！そしてリヴァイ