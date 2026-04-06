女優でモデルの冴木柚葉（26）が5日、自身のインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを投稿した。「【BLT MONSTER Round8】オフショット」と題し、古民家で撮影した肌色のビキニ水着姿を公開した。大きな楕円（だえん）の穴が空いた透け透けトップスを着用。くびれや曲線美が際立つショットもアップし「みんなもう見てくれた？」と問いかけた。ファンやフォロワーからも「可愛いすぎる」「スゲ〜かわいい」「お美しい」「肌