【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』のレギュラー放送が、4月6日20時55分よりTBSにてスタート。初回放送を前に、ミセスの3人から意気込みコメントが到着した。 ■大森元貴：「GOLDFINGER’99」での熱いセッションもお楽しみください ■若井滉斗：「バラエティの適応力があがっている」なんて言われます（笑） ■藤澤涼架：僕は子犬のようになってしまい