ミセス大森元貴＆藤澤涼架が明かす、若井滉斗の変化「バラエティの適応力があがっている」『テレビ×ミセス』4月6日スタート

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Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』のレギュラー放送が、4月6日20時55分よりTBSにてスタート。初回放送を前に、ミセスの3人から意気込みコメントが到着した。

■Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架 コメント

冠番組、そしてレギュラー放送は僕にとっての夢だったので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。テレビが大好きなので、テレビでしかできないことに挑戦できるのが幸せです。

郷ひろみさんとのコラボでは、キラキラのエネルギーに圧倒されて、僕は子犬のようになってしまいました（笑）。レジェンドのパワーを間近で吸収してすごく勉強になりました。一生懸命、全力で楽しんでいる姿をぜひ見ていただきたいです！

■初回ゲストアーティスト・郷ひろみとミセスのコラボが実現！

記念すべきレギュラー初回のゲストアーティストは郷ひろみ。ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、昨年末の『ＮＨＫ紅白歌合戦』での共演の様子も話題になった、郷ひろみとミセスのコラボが実現。全世代が歌って踊れる名曲「GOLDFINGER’99」を歌唱する。

また、「テレビが大好き」というミセスが、これぞテレビ！な王道企画に挑戦。“ジャージ＆ヘルメット姿”で気合十分なミセスは必見。前回の特番でのミセスとのコラボコントが大きな話題を呼んだチョコレートプラネットの2人と繰り広げる熱いコラボも注目したい。

(C)TBS

■番組情報

TBS『テレビ×ミセス』

04/06（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲスト：渋谷凪咲、チョコレートプラネット

ゲストアーティスト：郷ひろみ

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/