◇NBAレイカーズーマーベリックス（2026年4月5日アメリカン・エアラインズ・センター）NBAレイカーズは、5日（日本時間6日）に敵地でマーベリックスと激突。試合前にJJ・レディックHCは、相次ぐ主力の欠場について言及した。レイカーズの“負の連鎖”が止まらない。2日（同3日）の敵地サンダー戦でルカ・ドンチッチ（27）が左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間と残りレギュラーシーズンは欠場。