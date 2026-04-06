◇NBA レイカーズーマーベリックス（2026年4月5日 アメリカン・エアラインズ・センター）

NBAレイカーズは、5日（日本時間6日）に敵地でマーベリックスと激突。試合前にJJ・レディックHCは、相次ぐ主力の欠場について言及した。

レイカーズの“負の連鎖”が止まらない。2日（同3日）の敵地サンダー戦でルカ・ドンチッチ（27）が左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間と残りレギュラーシーズンは欠場。そしてプレーオフも1回戦欠場も濃厚となった。

リーブスも同じ試合中に左脇腹から背中を気にして一旦ロッカールームに。その後、コートに戻ってプレーを続けていた。「リバウンドを取りに戻った時に少し体を伸ばしすぎてしまい、何か違和感を感じていた」とリーブスは試合後に説明した。MRI検査で左腹斜筋の負傷の診断。重傷度はグレード2で全治4〜6週間で残りレギュラーシーズンは欠場。リーブスもプレーオフ1回戦欠場が濃厚となった。

マーベリックスとの試合前にレディックHCはメディア対応に応じた。複数の現地メディアの記者たちがその様子を投稿した。

主力2人を欠いた現状についてレディックHCは「2人は復帰しようとするだろう。だから自分たちは、彼らが復帰できるようにシーズンを長く出来るように自分たちはもっと頑張らないといけない」とコメントした。