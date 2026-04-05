加賀一向一揆の舞台として知られる金沢市の高尾城跡で、1000本を超える桜を楽しめる初めてのイベントが開催されました。この「さくら祭り」は、2013年から桜の植樹を続けてきた地域住民団体が、初めて企画したものです。高尾城跡は、戦国時代に築かれた山城で、加賀一向一揆の舞台として知られていて、会場の一画には、歴史を知ることができるパネル展示や解説も行われました。また、出張輪島朝市や見晴らし台の頂上で謎解きにチャ