自民党石川県連は総務会を開き、18日の定期大会を再スタートとして位置づけ、一致結束を図ることを確認しました。3月の知事選で推薦した現職が敗れた自民党。総務会では、戦いを総括し、従来の組織戦の難しさや新しい組織や運動の必要性が示されました。自民党石川県連・岡田 直樹 会長：「新しい組織とか運動と申しましたけども、1日でできることではなくて、少し時間をかけながら進めていくべきだと思います」また、18日の