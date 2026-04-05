アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。NASA（アメリカ航空宇宙局）によると、ミッション4日目を迎えた宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」は地球から月へと向かう往路の中間点をすでに通過し、現在は地球よりも月に近い位置を順調に航行しています。【▲ Orion宇宙船の太陽電池パドルに取り付けられているカメラで撮影した宇宙船の“セ