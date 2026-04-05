記事ポイント年商1,900億円突破のMIRAIASUが「感情に寄り添う買取」という独自スタイルを展開価格だけでない「安心感」を軸に、貴金属・宝飾品・時計の買取業界に新基準採用に「職場体験型」を導入し、入社後のミスマッチを減らす環境づくりを実現 株式会社MIRAIASUは、貴金属買取事業「買取ことちゃん」を中心に年商1,900億円を突破した買取専門企業です。「お品物の背景にある時間ごと丁寧に向き合う」という理念のもと、価